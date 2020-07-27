Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Mut- Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA