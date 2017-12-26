Mersin'de Askerlere Kumpas Kurduğu İddia Edilen 6 Kişi Yakalandı

MERSİN'de, 2 askere 'FETÖ/PDY ilişkisi' ile 'ahlaksız tutum ve davranış' gerekçelerini öne sürerek, kumpas kurup, ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1'i astsubay 6 kişinin, 2 askere 'ilişki tuzağı' kurup, isimsiz ihbar göndererek, haklarında dinleme kararı aldırdığı belirlendi. Şüphelilerin, meslekten ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı askerler hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlamasında bulunduğu da belirlendi. Savcılık tarafından iddialarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kimliği belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi. - Mersin