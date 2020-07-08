Mersin'de asker uğurlama eğlence ve konvoylarına kesinlikle izin verilmeyecek
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Mersin'de asker uğurlama eğlence ve konvoylarına kesinlikle izin verilmeyecek

MERSİN (İHA) – Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgınının yayılmasında bulaşma riskini artıran asker uğurlamalarında eğlence düzenlenmesine ve konvoy oluşturulmasına kesinlikle izin verilmemesine karar verdi.

Mersin'de asker uğurlama eğlence ve konvoylarına kesinlikle izin verilmeyecek
08.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:06

MERSİN (İHA) – Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgınının yayılmasında bulaşma riskini artıran asker uğurlamalarında eğlence düzenlenmesine ve konvoy oluşturulmasına kesinlikle izin verilmemesine karar verdi. Alınan kararla askeri sadece birinci derece yakınları yolcu edecek. Askerlerin, uğurlama etkinlikleri yapmayacaklarına dair taahhütname imzalamaları da kararlaştırıldı.

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığının 'Asker Uğurlama' genelgesi doğrultusunda bir dizi karar alındı. Alınan kararlar Mersin Valiliği tarafından kamuoyuna duyuruldu.

"Asker uğurlamaları sağlığı riske atıyor"

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama eğlenceleri gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, asker uğurlamalarının, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı ifade edildi.

Bu çerçevede, Mersin genelinde asker uğurlama törenleri veya eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına bir dizi karar alındığı belirtildi.

Eğlence, araç konvoyu ve toplu uğurlamaya hiçbir şekilde izin verilmeyecek

Alınan kararlara göre, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi asker uğurlamalarına hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilecek; bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle izin verilmeyecek.

Askerden taahhütname alınacak

Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması da kararlaştırıldı. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneği ilgili kaymakamlıklara bildirilecek.

Ayrıca, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem yapılan askerlik yükümlülerine dair bilgiler, ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilecek.

Kararlara uymayanlara gerekli adli işlemler yapılacak

Mersin Valiliği açıklamasında, "Tedbirlere ilişkin alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi

Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması hususu? İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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