Mersin'de aşırı yağıştan evleri zarar gören iki aile otele yerleştirildi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde aşırı yağıştan evleri zarar gören iki aile otele yerleştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler aşırı yağıştan dolayı evlerini su basan iki ailenin yardımına koştu.

Ekipler, öncelikle su basan evlerde su tahliye çalışması yaptı. Evleri zarar gören iki aile otele yerleştirildi.

Ailelerden talep gelmesi halinde evde temizlik hizmeti de verileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşlardan gelen ihbarlara kısa sürede müdahale edildiğini kaydetti.

Vatandaşları yalnız bırakmadıklarını aktaran Gültak, "Ekiplerimiz sahaya inerek yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza ulaşıp bir yandan su tahliyesi, diğer yandan yağmur sularına maruz kalan ev, avlu ve sokaklarda su tahliye çalışması yaptı. Sahada görevli ekiplerimiz, gece gündüz demeden ilçe sakini vatandaşlarımızdan gelen taleplere yanıt vermeye, onlara yardımcı olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.