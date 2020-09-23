Mersin'de asfaltta son teknoloji kullanılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, sıcak asfalt çalışmalarında ilk kez multiplex duyarga sisteminin kullanıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, sıcak asfalt çalışmalarında ilk kez multiplex duyarga sisteminin kullanıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için başlatılan asfalt atağı, kent merkezi ile birlikte tüm ilçe ve mahallelerindeki yollarda gerçekleştiriliyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi Turgut Özal Bulvarında, öncelikle mevcut yıpranmış asfaltı freze makinesiyle kazıyarak, zemin hazırlık çalışmalarını tamamladı. Zaman kaybetmeden asfalta hazır hale getirilen yola bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi gerçekleştirildi. Ekipler tarafından bölgede 5 bin 500 ton sıcak asfalt kaplama çalışması yapıldı.

3 bin metre bordür döşeme çalışması yapıldı

Sıcak asfalt çalışmalarının yapıldığı bölgedeki refüjde ve mevcut kaldırımlarda deforme olmuş bordürler de ekipler tarafından yenilendi, 3 bin metre bordür döşeme çalışması yapıldı. Yapılan hummalı çalışmalar sayesinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yol, ulaşım için konforlu ve güvenli hale getirildi.

Multiplex duyarga sistemi ilk kez kullanıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hal Mahallesi Turgut Özal Bulvarında yol yapımında son teknoloji olan multiplex duyarga sistemini ilk defa kullandı. Sıcak asfalt serimi yapılırken asfalt finişeri için multiplex duyarga sistemi kullanılarak, yapılan yolun kusursuz olması ve sıfır hata ile yapımı sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, bundan sonraki süreçte aşınma tabakası çalışmasının yapıldığı bütün sıcak asfalt serimlerinde bu sistemi kullanacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı