Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor
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Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor

08.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:34
Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin farklı bölgelerinde sıcak asfalt çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin farklı bölgelerinde sıcak asfalt çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler, kent merkezinden kırsal mahalle yollarına kadar yol asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda sorumluluk alanında bulunmayan bölgelerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, Akdeniz ilçesi Hal Mahallesinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Yazın tozdan, kışın çamurdan rahatsız olan mahalle sakinleri, esnaf ve mahalle muhtarının talebi üzerine harekete geçen ekipler, sıcak asfalt çalışmalarını hızla tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Yol yapım ekipleri, finişerli asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları yürüterek modern ve kullanışlı yol ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. - MERSİN

Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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