Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, merkez Mezitli ilçesi Vatan Caddesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, merkez Mezitli ilçesi Vatan Caddesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Vatan Caddesi'nde, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün bölgede yoğun yağışlardan sonra yaşanan su taşkınlarının sona ermesini sağlayacak yağmursuyu projesinin tamamlanan kısmında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

650 metre uzunluğunda 10.5 metre genişliğindeki yola bin 650 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı. Altyapı hazırlığında ise bin ton temel malzemesi kullanıldı. Çalışmalar 21 kamyon, 2 finişer, 1 vabıl, 2 asfalt silindiri, 1 toprak silindiri, 1 greyder, 1 lastikli beko ve 1 kazıcı yükleyici makine ile 35 personel tarafında yapıldı. Büyükşehir ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu, otoyola bağlanan caddenin hızlıca vatandaşlarının kullanımına açılması amacıyla çalışmalarını gece de sürdürdü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı