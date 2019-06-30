Mersin'de asayiş uygulaması

Mersin'de polis ekiplerinin asayiş uygulamasında 8 binden fazla kişi sorgulandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 8 bin 175 kişinin GBT sorgusu yapılırken, ayrı suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı.

Uygulamada 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca, 11 mermi, 23 av fişeği ve 5 gram esrar ele geçirilip, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, 143 park, 183 metruk bina, 213 sokak, 193 iş yeri ve 111 umuma açık iş yerinde denetim yaparken, 4 iş yerine idari işlem yapıldı.

Ayrıca, bin 677 araç kontrol edilirken, 49 araç sahibine ceza yazıldı. 6 aracın trafikten men edildiği uygulamada toplam 39 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA