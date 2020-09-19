Mersin'de asayiş denetimlerinde aranan 87 kişi yakalandı
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Mersin'de asayiş denetimlerinde aranan 87 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı.

Mersin'de asayiş denetimlerinde aranan 87 kişi yakalandı
19.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:38

Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamada, 11 bin 322 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde 2 çalıntı motorsiklet, bir tabanca ile bıçak, birer gram eroin ve metanfematin, 20 gram bonzai, kaçak olduğu belirtilen 34 litre alkol, 268 kilo tütün, 41 bin makaron ile 100 TL sahte para ele geçirildi.

Ekiplerin 2 bin 272 aracı kontrol ettiğin uygulamalarda, 3 motosiklet trafikten men edildi, 33 araca 14 bin 851 lira cezai işlem uygulandı.

Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 30 kişi hakkında işlem yapan ekipler, kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 87 kişiyi yakaladı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Selahattin Özbozkurt
Selahattin Özbozkurt
AA Editörü
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