Mersin'de asayiş

Mersin'de güven timleri, yıldırım ekipleri yunus polislerin bir aylık çalışmasında 315 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, 13 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, yıldırım ekipleri ile motosikletli polis timlerinin yaptığı çalışmalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Başta hırsızlık ve yaralama suçlarından olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 315 şüpheli yakalanırken, bin 718 gram esrar maddesi, 70 uyuşturucu hap, 715 paket kaçak sigara, 12 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 çalıntı motosiklet, 4 çalıntı otomobil, 7 cep telefonu, 32 bin 750 lira para, 4 bin 810 lira değerinde çalıntı giyim eşyası ele geçirildi.

Ekiplerin, vatandaşların yoğun olduğu okul çevreleri ve semt pazarlarında devriye hizmetleri sürüyor.

Kaynak: AA