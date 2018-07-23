Mersin'de Asayiş

Mersin'de emniyet ekiplerinin 10 günlük çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7- 17 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, yağma ile hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Çeşitli ilçelerden de ekiplerin destek verdiği operasyonlarda aranan 49 kişi yakalandı.

Zanlılardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26'sı ceza infaz kurumlarına teslim edilirken, 23 kişi hakkında da adli işlemler yapıldı.

Öte yandan, çalışmalarda bir iş hanında 2 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara, cadde ile sokaklardaki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait 19 fişek, 76 gram metafetamin, 45 gram eroin, çeşitli uyuşturucu haplar ve 162 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler, hırsızlık ve kapkaç gibi suçlarda kullanıldığı tespit edilen şase numaraları silinmiş 4 motosiklet de yakaladı.