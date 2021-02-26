Mersin'de asansörlerin elektronik kontrol kartlarını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
26.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:00
Mersin'de 9 asansörün elektronik kontrol kartlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Mersin'de 9 asansörün elektronik kontrol kartlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki asansör kontrol kartı hırsızlıklarıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin 3 aylık incelemesi ve teknik takip sonucu 2 şüphelinin adresleri tespit edildi.
Operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya