Mersin'de asansörlerin elektronik kontrol kartlarını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de asansörlerin elektronik kontrol kartlarını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

26.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:00
Mersin'de asansörlerin elektronik kontrol kartlarını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de 9 asansörün elektronik kontrol kartlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'de 9 asansörün elektronik kontrol kartlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki asansör kontrol kartı hırsızlıklarıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 3 aylık incelemesi ve teknik takip sonucu 2 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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