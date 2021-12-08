Mersin'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler
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Mersin'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Mersin'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Toroslar ilçesinde, evinin damında tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, evinin damında tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Mevlana Mahallesi'nde 5 Aralık'ta arkadaşı Yusuf G'yi (19) evinin damında tartıştıktan sonra bıçaklayarak öldüren ve ardından polis merkezine teslim olan M.E'nin (20) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Yusuf G. ile M.E. 5 Aralık'ta tartışmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E. arkadaşını bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra teslim olmuştu.

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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