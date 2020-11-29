Mersin'de arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü
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Mersin'de arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü

29.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:40
Mersin'de arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde arkadaşı tarafından kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde arkadaşı tarafından kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde komşu olan Mert Doy (30) ile Burak C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak C, evinden aldığı silahla arkadaşı Doy'a ateş etti.

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Ağır yaralanan Mert Doy, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Burak C'nin yakalanması çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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