Mersin'de arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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Mersin'de arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

27.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:40
Mersin'de arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde arı kovanı çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde arı kovanı çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ayrı olayda 70 arı kovanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İlçe merkezinde arıcılık malzemeleri almalarına rağmen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde kayıtları olmayan 2 kişiden şüphelenen ekipler, zanlıları takibe aldı.

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Adreslerindeki aramada çalıntı kovanlar bulunan şüpheliler, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi. Kovanlar da sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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