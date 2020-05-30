Mersin'de arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı Mersin'in Erdemli ilçesinde arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kovanları çalınan bir kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 18 kovan, ormanlık alanda bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA