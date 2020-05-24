Mersin'de arazide çıkan yangın muz seralarına zarar verdi
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Mersin'de arazide çıkan yangın muz seralarına zarar verdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan yangın, 8 serada hasar oluştu.

Mersin'de arazide çıkan yangın muz seralarına zarar verdi
24.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:28

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan yangın, 8 serada hasar oluştu.

Muz üretiminin yoğun olduğu Tekeli Mahallesi'nde, kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, arazinin tamamına yayıldı.

Yangın nedeniyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra Bozyazı, Anamur ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

Ekipler, 10 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü alandaki 8 muz serası zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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