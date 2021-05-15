Mersin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akgedik Mahallesi'nde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine G.K. (53), Z.K. (64) O.K. (28), H.E. (36) ve E.K. (19) silahla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından B.T, Ö.T, V.Y, E.B. ve B.Y. gözaltına alındı.
Ekiplerce, kavgada kullanılan 3 av tüfeği, 1 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt