Mersin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı
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Mersin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı

Mersin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akgedik Mahallesi'nde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.K. (53), Z.K. (64) O.K. (28), H.E. (36) ve E.K. (19) silahla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından B.T, Ö.T, V.Y, E.B. ve B.Y. gözaltına alındı.

Ekiplerce, kavgada kullanılan 3 av tüfeği, 1 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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