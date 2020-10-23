Araştırma enstitüsünün bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Araştırma enstitüsünün bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

23.10.2020 21:35 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:56

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Enstitünün yerleşkesindeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alanın 3 ayrı noktasında çıkan yangına Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 5 arazöz, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de 5 söndürme aracıyla müdahale etti.

Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler, bahçede ve çevresindeki sazlık alanda soğutma çalışması yaptı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula da olay yerine gelerek Enstitü yetkililerinden ve ekiplerden bilgi aldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Araştırma enstitüsünün bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Araştırma enstitüsünün bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Araştırma enstitüsünün bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Araştırma enstitüsünün bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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