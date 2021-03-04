Mersin'de aranan şüpheli Seydikemer'de yakalandı
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Mersin'de aranan şüpheli Seydikemer'de yakalandı

04.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:41
Mersin'de aranan şüpheli Seydikemer'de yakalandı

Mersin'de işlenen bir cinayet olayıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Suriyeli şüpheli, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalandı.

Mersin'de işlenen bir cinayet olayıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Suriyeli şüpheli, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "kasten öldürme" suçuyla ilişkin yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu İ.İ'nin ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, Kumluova Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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