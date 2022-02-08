Aranan firari hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şantaj, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan firari hükümlü M.K'nin saklandığı adres tespit edildi.

Ekipleri görünce binanın havalandırma boşluğuna saklanan M.K, polisin dikkati sayesinde fark edildi.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.