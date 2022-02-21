Mersin'de aranan firari hükümlü Antalya'da yakalandı
AA, Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Antalya'da hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Mersin'de "tasarlayarak öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.B, Antalya'da gözaltına alındı.
Hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel