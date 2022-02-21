Mersin'de aranan firari hükümlü Antalya'da yakalandı - Haberler
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Mersin'de aranan firari hükümlü Antalya'da yakalandı

AA, Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Mersin'de aranan firari hükümlü Antalya'da yakalandı

Antalya'da hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Mersin'de "tasarlayarak öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.B, Antalya'da gözaltına alındı.

Hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Mersin, Güncel, Haberler

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