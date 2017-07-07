Mersin'de Aranan 379 Şüpheli, Kbs'deki Değişiklikle Yakalandı

Mersin Valiliği, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan değişiklikle günübirlik kiralanan evler ve 30 yatak kapasitesinin altındaki tesislerin Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) dahil edilmesinin ardından, 2017 yılı genelinde aranan 379 şüphelinin bu işletmelerde yakalandığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 678 sayılı KHK ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında günübirlik kiralanan evler ve 30 yatak kapasitesinin altındaki tesislerin KBS'ye dahil edilmesiyle, jandarmanın sorumluluk sahasında bulunan otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping ve tatil köyü gibi işletme sahipleri, site yöneticileri, emlakçılar ile mahalle muhtarlarına yönelik seminerler verildi.



Günübirlik kiralanan evler dahil tüm işletme ve konaklama yerlerinin KBS'ye dahil edilmesi çalışmalarında, 606 işletmenin kolluk kuvveti terminaline bağlanması sağlandı.



Vergi Dairesi Başkanlığı ile yürütülen çalışma kapsamında, terminale bağlanmayan veya kimlik bildiriminde bulunmayan 94 işletme denetlenirken, bunlardan 19'una 52 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.



İşletmelerin kolluk kuvveti terminaline bağlanmaları sayesinde yapılan kimlik sorgulamalarında ise 2017 yılı genelinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 379 şüpheli yakalandı.



Çalışmaların, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Vergi Dairesi Başkanlığının müşterek denetimleriyle aralıksız devam edeceği kaydedildi.