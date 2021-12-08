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Mersin'de aranan 27 kişi yakalandı

Mersin'de aranan 27 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. 245 personelin katılımı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, bin 144 şahıs kontrol edilirken aranan 27 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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