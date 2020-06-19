Mersin'de aranan 20 şüpheli yakalandı
Mersin'de, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 20 kişi gözaltına alındı.
19.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:48
Mersin'de, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 20 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü aranan şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA