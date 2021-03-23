Mersin'de aranan 2 şüpheli yakalandı
23.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:56
Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan A.Ç (61) ile Eski Ömerli Mahallesi'nde bir evden hırsızlık olayının zanlısı H.A'yı (40) yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan