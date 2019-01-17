Mersin'de, Aralık Ayında 2 Bin 312 Konut Satıldı

MERSİN (İHA) – Mersin'de, TÜİK verilerine göre, konut satışları Aralık 2018'de yüzde 0,4 oranında azıldı. Bu azalmaya karşın, Mersin'de Aralık'ta 2 bin 312 konut satışı gerçekleşirken, Mersin yüzde 2,5 payla konut satışlarında 7'nci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Konut Satış İstatistikleri 2018 Aralık ayı sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, Türkiye genelinde konut satışlarının 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 136 bin 845 olduğu bildirildi. Konut satışlarında, İstanbul'un 26 bin 541 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip olduğu belirtilen açıklamada, İstanbul'u, 12 bin 95 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara'nın, 6 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir'in izlediği ifade edildi.

Açıklamada, konut satış sayısının en düşük olduğu illerin ise sırasıyla 13 konut ile Ardahan, 32 konut ile Hakkari ve 48 konut ile Bayburt olduğu kaydedildi.

Aralık ayında Mersin'de 2 bin 312 konut satıldı

Açıklamaya göre, Mersin'de konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 oranında azalarak 2 bin 312 olarak gerçekleşti. Mersin, bu satış oranıyla yüzde 2,5 pay ile konut satışlarında 7'nci sırada yer aldı.

Adana'da ise konut satışları, 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 3 bin 6 olurken, yüzde 2,2 pay ile 9'uncu sırada yer aldı.

Öte yandan, 2018 yılında Türkiye genelinde yabancılara 39 bin 663 konut satışı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, yabancılara konut satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 78,4 arttığı vurgulandı. - MERSİN

Kaynak: İHA