Mersin'de, aracında tabancayla vurulan taksi şoförü öldü

MERSİN'de, aracında silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Hüsrev Maden (66), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınan M.K., tutuklandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Yenitaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki takside hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Öldürülen kişinin taksi şoförü Hüsrev Maden olduğunu tespit eden polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, yapılan incelemenin ardından olayı gerçekleştiren şüphelinin M.K. olduğu belirlendi. Şüpheli M.K., cinayeti işlediği değerlendirilen tabanca ile saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı