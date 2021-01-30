Mersin'de aracında silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
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Mersin'de aracında silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

30.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:16
Mersin'de aracında silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Mersin'de aracında silahla vurulan taksi şoförü yaşamını yitirdi.

Mersin'de aracında silahla vurulan taksi şoförü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yenitaşkent Mahallesi'nde park halindeki takside hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öldürülen kişinin taksi şoförü Hüsrev Maden (66) olduğunu tespit eden polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, katil zanlısı M.K. (19) suç aleti tabancayla yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Maden'in cenazesi otopsi işlemi sonrası Ceritler Mahallesi'nde defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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