Mersin'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi Mersin'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen biri çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen biri çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan 15 katlı bir apartmanın 4. katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın sonrası bazı dairelerde yoğun duman oluştu. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 acil servise bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı, 1 su tankeri ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz ile yangına müdahale edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilendikleri belirlenen biri çocuk 7 kişiyi apartmandan çıkardı. Dumandan etkilenenler binanın karşısındaki Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Müşahede altında tutulan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA