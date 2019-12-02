Mersin'de antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi
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Mersin'de antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsı antik çağa ait altın bileziği satarken suçüstü yakaladı.

02.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:04
Mersin'de antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi

'de ekipleri, şüpheli bir şahsı antik çağa ait altın bileziği satarken suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A. isimli şahsın elinde antik çağa ait altın bilezik olduğu ve satmak için müşteri aradığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheliyi antik çağa ait 1 altın bileziği satmak isterken suçüstü yakaladı. Ele geçirilen altın bilezik Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA
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