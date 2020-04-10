Mersin'de anne ve kızından 9 gündür haber alınamıyor Mersin'in Tarsus ilçesinde 9 gün önce evinden ayrılan anne ve 3 yaşındaki kızından haber alınamıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 9 gün önce evinden ayrılan anne ve 3 yaşındaki kızından haber alınamıyor.

Ergenekon Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi 24 yaşındaki Kadriye İşlek, annesine gideceğini söyleyerek çocuğunu da yanına alıp evinden ayrıldı.

Kadının eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılmaması üzerine eşi ve yakınları durumu polise bildirdi.

Tuğkan Ömer İşlek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 gündür haber alınamayan eşi ve çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirtti.

İşlek, polisin arama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA