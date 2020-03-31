Mersin'de anne kız gönüllü maske üretiyor Mersin'in Mezitli ilçesinde 96 yaşındaki Mediha Erdener ve kızı Asiye Erdener Gürses gönüllü olarak maske üretimi yapmaya başladı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde 96 yaşındaki Mediha Erdener ve kızı Asiye Erdener Gürses gönüllü olarak maske üretimi yapmaya başladı.

Mezitli belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdener ve kızı Asiye Erdener Gürses (65) belediyeden aldıkları malzemelerle ilk etapta 500 maske üretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdener, maske üretiminde katkı sundukları için mutlu olduklarını belirtti.

Herkesin bu tarz desteklerde bulunması gerektiğini aktaran Erdener, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, şapka inkılabını yaptığında ailemiz o dönem şapka dikerek destek vermişti. Yıllarca evimizde bu konuşuldu. Şimdi yine halkımızın dayanışmaya ve birliğe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Gürses ise vatandaşların da bu tarz dayanışma içerisinde bulunması gerektiğini kaydetti.

Annesinin elinden geldiği kadarıyla maske üretimine katkıda bulunduğunu vurgulayan Gürses, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 500'e yakın maske diktik. Daha malzeme geldikçe, gücümüz yettiği kadar dikmeye devam edeceğiz. Bizim ülkemizin kuruluşunda kadınlarımız ne zorluklar vermiştir. Cepheye cephane taşıyan kadınlarımızın yaptığı işin yanında bizim yaptığımız nedir ki? Sadece çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik."

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da dayanışma örneği için Erdener ve Gürses'e teşekkür etti.

Kaynak: AA