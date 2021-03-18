Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

18.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:57
Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulans ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulans ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-400 Karayolu Yeşil Mahalle kavşağında meydana gelen kazada, U.Ç. (36) idaresindeki 33 ACS 009 plakalı ambulans, Tarsus Devlet Hastanesine hasta götürürken, kavşakta H.P. (35) yönetimindeki 33 NBA 70 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ambulans içerisinde refakatçi olarak bulunan yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Kazada her iki araç da hasar görürken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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