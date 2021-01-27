Mersin'de altın taşıyan kuyumcu kuryelerini gasbetmek isteyen 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de altın taşıyan kuyumcu kuryelerini gasbetmek isteyen 2 şüpheli tutuklandı

27.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:58
Mersin'de altın taşıyan kuyumcu kuryelerini gasbetmek isteyen 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık altın taşıyan kuyumcu kuryelerini gasbetmek isteyen 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık altın taşıyan kuyumcu kuryelerini gasbetmek isteyen 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan kente gelen kuyumcu kuryeleri C.C. ve M.T. kalacakları otel önünde maskeli ve silahlı 2 şüpheli tarafından gasbedilmek istendi.

Şüphelilerin, içerisinde yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık altın bulunan çantayı gasbetmesine engel olan kuryeler, durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların D.İ. ve Ö.Ş, onlara yardım edenlerin de H.Ş, N.Z, M.A, A.K, T.F. ve M.F. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri, adliyeye sevk edildiği sırada, gazetecilerin sorusu üzerine, "Büyük paraydı olmadı işte. Olsaydı güzel olurdu. Zenginden alıp garibana verecektik." dedi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan D.İ. ve Ö.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, çevredeki bir güvenlik kamerasına, kalacakları otele giden kuryelerin araçlarından indikleri sırada motosikletli, maskeli ve silahlı iki kişi tarafından gasbedilmeye çalışılması, kuryelerin direnmesi üzerine zanlıların ateş ederek bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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