Mersin'de alkollü araç kullananlara 102 bin lira para cezası

24.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:34

Mersin'de alkollü araç kullanan 105 sürücüye 102 bin 507 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kent genelinde trafik kazalarının önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza



indirmek amacıyla çalışma başlattı.

743 aracın kontrol edildiği denetimlerde kusurlu görülen 105 sürücüye 102 bin 507 lira para cezası verilirken, 29 sürücünün sürücü belgesine el konuldu, 22 araç trafikten men edildi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA