Mersin'de alışverişe çıkan kadınlara polis ve jandarmadan "8 Mart" sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de alışverişe çıkan kadınlara polis ve jandarmadan "8 Mart" sürprizi

08.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:28
Mersin'de alışverişe çıkan kadınlara polis ve jandarmadan

Mersin'de, kadın polis ve jandarma personeli, alışveriş merkezine gelen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp karanfil hediye etti.

Mersin'de, kadın polis ve jandarma personeli, alışveriş merkezine gelen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp karanfil hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın personeller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen program kapsamında, Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde stantlar kurdu.

Alışveriş merkezine gelen kadınlarla sohbet edip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ekipler, karanfil hediye etti.

"Dünya Kadınlar Günü" sürpriziyle karşılaşan kadınlar, ekiplere teşekkür etti.

Kadın polisler, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımını yaptı.

Kadın jandarmalar da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasına ilişkin bilgiler verdi.

Ekipler tarafından kadınlara projelerin detaylarının anlatıldığı broşürler de dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Soral Murat Balcı Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ali Şansalan Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de alışverişe çıkan kadınlara polis ve jandarmadan "8 Mart" sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:39:15. #1.15#
title