Mersin'de alışverişe çıkan kadınlara polis ve jandarmadan "8 Mart" sürprizi

Mersin'de, kadın polis ve jandarma personeli, alışveriş merkezine gelen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp karanfil hediye etti.

Mersin'de, kadın polis ve jandarma personeli, alışveriş merkezine gelen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp karanfil hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın personeller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen program kapsamında, Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde stantlar kurdu.

Alışveriş merkezine gelen kadınlarla sohbet edip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ekipler, karanfil hediye etti.

"Dünya Kadınlar Günü" sürpriziyle karşılaşan kadınlar, ekiplere teşekkür etti.

Kadın polisler, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımını yaptı.

Kadın jandarmalar da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasına ilişkin bilgiler verdi.

Ekipler tarafından kadınlara projelerin detaylarının anlatıldığı broşürler de dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci