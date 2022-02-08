Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Güneykent Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda meşrubat ile gıda kolisinin bulunduğu bölümdeki yangın, kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, tedbir amacıyla alışveriş merkezi boşaltıldı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol atına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

alışveriş, Yangın, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title