Mersin'de alev alan cipe otomobil çarptı: 2 yaralı
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Mersin'de alev alan cipe otomobil çarptı: 2 yaralı

03.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:32
Mersin'de alev alan cipe otomobil çarptı: 2 yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, alev alan cipe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, alev alan cipe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen cip, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Erdemli istikametinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle alev alan araçtan çıkan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 33 DUZ 33 plakalı otomobil, cipe çarptı.

Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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