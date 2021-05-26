Mersin'de alacak verecek kavgasında kan aktı; 1 ölü
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Mersin'de alacak verecek kavgasında kan aktı; 1 ölü

Mersin'de alacak verecek kavgasında kan aktı; 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de iki komşu arasında geçmişe dayalı alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Mersin'de iki komşu arasında geçmişe dayalı alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde Müslüm Pater (27) ile Sait K. (27) arasında, geçmişe dayalı alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki komşu arasında bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, sol üst göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Müslüm Peter, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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