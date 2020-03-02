Mersin'de AKUT'un "Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım" sergisi açıldı

02.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:04

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesince, "Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, bazı depremlerin ardından AKUT'un yürüttüğü arama kurtarma operasyonlarında çekilen fotoğraflar yer aldı.

Sergide ayrıca arama kurtarma operasyonlarında kullanılan ekipmanlar, ilk yardım ve afetlere karşı geliştirilen dijital uygulamalar hakkında da vatandaşlara bilgiler verildi.

AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin, yaptığı açıklamada, Elazığ ve Manisa depremleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkileyen İran depreminin ardından sosyal ve eğitim çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA