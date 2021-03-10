Mersin'de akıma kapılan kablo hırsızları hastaneye gidince yakalandı
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Mersin'de akıma kapılan kablo hırsızları hastaneye gidince yakalandı

10.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:14
Mersin'de akıma kapılan kablo hırsızları hastaneye gidince yakalandı

Mersin'de, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Mersin'de, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Hırsızlığın yaşandığı bir noktada kan izleri tespit eden ekipler, bulguların şüphelilere ait olabileceği ihtimali üzerine çevre hastanelerde araştırma yaptı.

Araştırmada, elektrik çarpması sonucu yaralanan bir kişinin, yanındaki 2 kişiyle hastaneye gittiğini belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Yaralı şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü öğrenen ekipler, diğer 2 şüpheliyi ikametlerine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Suçu itiraf eden ve 7 ayrı hırsızlık olayının faali oldukları tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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