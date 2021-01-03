Mersin'de AK Parti'li gençler şehitler anısına 405 fidanı toprakla buluşturdu
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Mersin'de AK Parti'li gençler şehitler anısına 405 fidanı toprakla buluşturdu

03.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:39
Mersin'de AK Parti'li gençler şehitler anısına 405 fidanı toprakla buluşturdu

AK Parti Mersin İl Gençlik Kolları, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına 405 fidan dikti.

AK Parti Mersin İl Gençlik Kolları, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına 405 fidan dikti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partililer, merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'nde Kurtuluş Savaşı'nda şehit olanlar anısına 405 fidanı toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Kolları İl Başkanı Mustafa Işık, etkinliğin Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiğini belirterek "Bu fidanlar yaşadıkları sürece insanlığa fayda sağlayacak ve şehitlerimizin aziz ruhları şad olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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