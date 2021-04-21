Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu yabancı uyruklu genç Artvin'de bulundu
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Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu yabancı uyruklu genç Artvin'de bulundu

Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu yabancı uyruklu genç Artvin'de bulundu
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Rusya vatandaşı, Artvin'de bulunduTaşucu Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Mikhail Doroshenko, spora gideceğini söyleyerek evden çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Rusya vatandaşı, Artvin'de bulundu

Taşucu Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Mikhail Doroshenko, spora gideceğini söyleyerek evden çıktı.

Doroshenko'nun eve geri dönmemesi üzerine ailesi, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek kayıp başvurusunda bulundu.

Bulunması için polis tarafından geniş çaplı araştırma başlatılan Doroshenko, Artvin'de kimlik kontrolü yapan jandarma ekiplerince bulundu.

Doroshenko'nun ailesine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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