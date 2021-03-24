Mersin'de ailesini arama bahanesiyle istediği telefonu çalan şüpheli tutuklandı

Mersin'de, ailesini arama bahanesiyle ödünç aldığı cep telefonunu alıp kaçan zanlı tutuklandı.

Akdeniz ilçesinde esnaf H.K, oğlunun cep telefonunun iş yerine gelen kişi tarafından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede şüphelinin H.D. (19) olduğunu belirledi.

Zanlının, müştekinin 17 yaşındaki oğlu B.K'den "ailemi arayacağım" bahanesiyle cep telefonunu alıp kaçtığı tespit edildi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan H.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına, H.D'nin cep telefonuyla konuşması yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar