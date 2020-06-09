Mersin'de ailelerin 'kız kaçırma' tartışması kanlı bitti
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Mersin'de ailelerin 'kız kaçırma' tartışması kanlı bitti

Mersin'de ailelerin 'kız kaçırma' tartışması kanlı bitti Mersin'de iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı Olayda tabanca, satır ve bıçak kullanılırken, 1 kişi gözaltına alındı Mersin'de iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi...

09.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:19

Mersin'de ailelerin 'kız kaçırma' tartışması kanlı bitti

Mersin'de iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı

Olayda tabanca, satır ve bıçak kullanılırken, 1 kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı. Olayda tabanca, satır ve bıçak kullanılırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı, bıçaklı, satırlı kavgaya dönüştü. Olayda, Ramazan D. bacağından tabanca ile vurularak, Yılmaz Ö. ile Kerem D. ise kesici aletle çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi yönlendirilirken, bölge kordon altına alındı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de bir süreliğine bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Kavgada ayrıca çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü görüldü. Olayda 1 kişi gözaltına alınırken, kaçan diğer şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olay yerine 3 bıçak ile 2 dolu fişek ele geçirildi.

Yaşanılan kavgayla ilgili gazetecilere konuşan aile yakınlarından Yasemin S., olayın kapının önünde otururken birden çıktığını belirterek, "Burada eşyaları düzeltiyorduk. Birden ellerinde değnekler, sopalar, silahlar ve bıçaklarla evimizi bastılar. Arabalarımızın canlarını kırdılar, evlere taş attılar, çocuklara vurdular. Kayınbabamız ile kaynanamız yaralı. 'Kızımızı kaçırdın' diye geldiler. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz evimizde oturuyorduk" dedi.

Mersin'de ailelerin 'kız kaçırma' tartışması kanlı bitti

Kaynak: İHA

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