Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu
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Jandarma, Mezitli, Mersin, Güncel

Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu

Mersin'in Mezitli ilçesinde ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu.

16.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:28
Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu

Mersin'in Mezitli ilçesinde ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir besiciye ait 145 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine bölgede çalışma başlattı.

Yapılan arama çalışmalarında 45'i Bozön, 100'ü Cemilli Mahallesinde bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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