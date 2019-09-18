Mersin'de Ahilik Haftası kutlamaları

18.09.2019 16:54

Mersin'de Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk bırakan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri, bandonun çaldığı şarkılar eşliğinde Ulu Cami'ye yürüdü.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, caminin yanında düzenlenen kutlama programındaki konuşmasında, ahiliğin önemli bir kültürel değer olduğunu söyledi.

Ahilik Teşkilatı'nın işlevlerine değinen Su, "Ahilik Teşkilatı ile milletimiz, esnaf ve sanatkarımızla birbirine bağlanmış, tutunmuştur. Bu kültür, nesilden nesile aktarılarak birlikte yaşamanın, paylaşmanın, kaynaşmanın, dayanışmanın, sevginin, saygının ve hoşgörünün en güzel örneğini vermiştir." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de her zaman esnafla bir arada olduklarını belirterek, sorunların çözümü noktasında iş birliği yaptıklarını söyledi.

Metro çalışmalarına da değinen Seçer, "Metro projesi, kent için önemli bir konu. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yatırım programına alındı. Tüm emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Mezitli ilçesinden Serbest Bölgeye kadar 18.7 kilometre uzunluğunda önemli bir toplu taşıma aracı. Bu mesafeyi 1,5 saatten 25 dakikaya düşürecek bir hat. Çarşı esnafını çok fazla ilgilendiriyor. Özgür Çocuk Parkı ve Tren Gar'ında birer istasyon olacak. Bu özellikle vatandaşların çarşıya ulaşımını rahatlatacak ve esnafa katkı sunacak." diye konuştu.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer de yerel yönetimlerden, esnafın çalışmalarını kolaylaştıracak projeler beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından ahilik geleneğini anlatan temsiller sahnelenirken, halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Törende, yılın il ahisi seçilen 78 yaşındaki esnaf Erdem Öncü'ye ödülünü Vali Su takdim etti.

Yılın çırağı ve kalfasına da ödül verilen etkinlikte katılımcılara geleneksel ahilik pilavı ikram edildi.

Kaynak: AA