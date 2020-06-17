Mersin'de ağıla girmeye çalışan yaklaşık 3 metrelik yılan öldürüldü Mersin'in Tarsus ilçesinde, ağıla girmeye çalışan yaklaşık 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ağıla girmeye çalışan yaklaşık 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü.

Ardıçlı Mahallesi'nde ağıla girmeye çalışan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı uzaklaştıran vatandaşlar, yetinmeyip üzerinden otomobille geçerek öldürdü.

Mahalle Muhtarı Duran Ali Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede sıkça yılan gördüklerini ancak bu uzunlukta olanıyla ilk kez karşılaştıklarını belirtti.

Kaynak: AA