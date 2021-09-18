Mersin'de ağıla giren köpekler 50 küçükbaş hayvanı telef etti - Haberler
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Mersin'de ağıla giren köpekler 50 küçükbaş hayvanı telef etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin'de ağıla giren köpekler 50 küçükbaş hayvanı telef etti

Mersin'de hayvan pazarındaki ağıla giren köpekler yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı yaraladı.

Mersin'de hayvan pazarındaki ağıla giren köpekler yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, gece geç vakitte merkez Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi civarındaki hayvan pazarında yer alan Alican Calp'a ait ağıla giren köpekler, ağılda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı da yaraladı.

Hayvanlarının telef olduğunu sabah pazara geldiğinde öğrenen besici Alican Calp, belediyeye ve ilgili kurumlara bilgi verdi. - MERSİN

Mersin'de ağıla giren köpekler 50 küçükbaş hayvanı telef etti

Mersin'de ağıla giren köpekler 50 küçükbaş hayvanı telef etti

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